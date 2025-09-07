Суд арестовал топ-налоговика, организовавшего теневой конвертационный центр на 1,5 млрд грн

Суд избрал меру пресечения бывшему должностному лицу налоговой службы, подозреваемому в организации конвертационного центра объемом более 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины.

В субботу, 6 сентября, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал экс-податчику, подозреваемому в организации конвертационного центра меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 119 млн гривен. Суд определил срок действия меры пресечения до 4 ноября 2025 года. Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Фото: суд отправил подозреваемого за решетку (t.me/pgo_gov_ua/32367) Досудебное расследование под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры г. Киева проводят следователи Печерского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве совместно с ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, при содействии Государственной налоговой службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.