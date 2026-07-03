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СБУ взялась за главу Генштаба России Герасимова

10:58 03.07.2026 Пт
2 мин
Новое масштабное преступление против Украины он совершил накануне
aimg Юлия Капитонова
СБУ взялась за главу Генштаба России Герасимова Фото: Валерий Герасимов, глава Генштаба ВС РФ (Getty Images)
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Служба безопасности и Офис Генерального прокурора возбудили уголовное производство по фактам военных преступлений главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.

По данным следствия, российский генерал причастен к организации массированных ракетных и авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Также ему инкриминируют ответственность за воздушную атаку на Киев и область 2 июля 2026 года. Как известно, этот обстрел оборвал жизнь десятков человек.

СБУ отмечает, что российская армия регулярно применяет для атак ракеты типов Х, "Кинжал", "Калибр", "Искандер", "Циркон", а также ударные беспилотники Shahed/"Герань".

Следствие считает, что именно по приказам Герасимова планируются и производятся воздушные удары по территории Украины. Также к совершению военных преступлений привлечены: стратегическая авиация, корабли-ракетоносители и наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.

СБУ взялась за главу Генштаба России ГерасимоваГерасимов стал фигурантом уголовного производства в Украине (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

В СБУ напоминают, что систематические атаки на гражданские объекты нарушают нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям.

На основании собранных улик правоохранители расследуют действия Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, в частности и приказы о совершении таких преступлений.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Ранее РБК-Украина публиковало важное предупреждение СБУ о новой схеме России.

Также известно, что спецслужба задержала топ-агента вражеской разведки, который шпионил за разработками дронов.

Кстати, недавно СБУ задержала в Украине оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма.

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