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СБУ взялася за главу Генштабу Росії Герасимова

10:58 03.07.2026 Пт
2 хв
Новий масштабний злочин проти України він скоїв напередодні
aimg Юлія Капітонова
СБУ взялася за главу Генштабу Росії Герасимова Фото: Валерій Герасимов, глава Генштабу ЗС РФ (Getty Images)
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Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів глави Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.

За даними слідства, російський генерал причетний до організації масованих ракетних і авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також йому інкримінують відповідальність за повітряну атаку на Київ і область 2 липня 2026 року. Як відомо, цей обстріл обірвав життя десятків людей.

СБУ наголошує, що російська армія регулярно застосовує для атак ракети типів Х, "Кинджал", "Калібр", "Іскандер", "Циркон", а також ударні безпілотники Shahed/"Герань".

Слідство вважає, що саме за наказами Герасимова плануються і здійснюються повітряні удари по території України. Також до скоєння воєнних злочинів залучені: стратегічна авіація, кораблі-ракетоносії та наземні оперативно-тактичні ракетні комплекси.

СБУ взялася за главу Генштабу Росії ГерасимоваГерасимов став фігурантом кримінального провадження в Україні (Фото: facebook.com/SecurSerUkraine)

У СБУ нагадують, що систематичні атаки на цивільні об'єкти порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема положення Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій.

На підставі зібраних доказів правоохоронці розслідують дії Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, зокрема віддання наказів про вчинення таких злочинів.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Раніше РБК-Україна публікувало важливе попередження СБУ щодо нової схеми Росії.

Також відомо, що спецслужба затримала топагента ворожої розвідки, який шпигував за розробками дронів.

До слова, нещодавно СБУ затримала в Україні окупаційного "ексміністра" енергетики Криму.

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Служба безпеки України Валерий Герасимов Війна Росії проти України
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