Украинцев массово вербуют "под чужим флагом". СБУ предупредила о новой схеме РФ

Российские спецслужбы разоблачили на массовых попытках завербовать украинцев "под чужим флагом". Россияне выдают себя за сотрудников СБУ и других правоохранительных органов под разными предлогами заставляют граждан готовить поджоги, теракты или другие преступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Только в течение 2026 года СБУ и Национальная полиция разоблачили десятки подобных вербовочных попыток.

В ходе таких операций российские спецслужбы:

звонят или пишут людям в мессенджеры и представляются сотрудниками СБУ, Нацполиции и других правоохранительных органов;

⁠⁠ используют клиентские базы онлайн-магазинов для получения персональных данных;

шантажируют уголовной ответственностью под вымышленными предлогами (например, якобы за "покупку медицинских препаратов на российских сайтах");

требуют деньги за закрытие несуществующих уголовных производств;

склоняют к поджогам админзданий, автомобилей Сил обороны и т.д.

Представители РФ могут сразу контактировать с гражданами Украины по телефону и выдавать себя за работников правоохранительных органов. В других случаях - используют разные "легенды" и подходы.

Одной из самых распространенных практик врага является рассылка фейковых повесток с "вызовом на допрос" в СБУ. Для убедительности в эти "документы" добавляют поддельные подписи чиновников Службы безопасности.

После этого людей начинают шантажировать. Россияне убеждают своих жертв, которые могут помочь с закрытием соответствующего уголовного производства, но ожидают от них выполнения определенных задач.

Фото: пресс-служба СБУ

Установлено, что завербованных заставляют совершать различные незаконные действия: следить за определенным лицом, перенести пакет с одного адреса на другой, приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство, совершить поджог авто Сил обороны или административного здания, готовить теракт или диверсию на важном объекте и т.д.

Иногда для "избегания" тюремного заключения российские кураторы требуют от потерпевших деньги: обычно просят перечислить средства на реквизиты врага или передать наличными через курьера, якобы для "проверки подлинности".

"Служба безопасности Украины в очередной раз призывает граждан быть бдительными. Обращаем внимание, что СБУ действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства, не ставит каких-либо сомнительных "задач" и не рассылает официальные документы через мессенджеры", - подчеркнули в СБУ.