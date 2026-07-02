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СБУ задержала топ-агента российской разведки, который шпионил за разработками дронов

20:39 02.07.2026 Чт
2 мин
Преподаватель академии Минобороны Украины "подрабатывал" агентом ГРУ
aimg Елена Бджола
СБУ задержала топ-агента российской разведки, который шпионил за разработками дронов Фото: задержание российского "крота" в академии Минобороны Украины (ssu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

СБУ сорвала новую попытку России украсть новейшие разработки Украины в сфере беспилотников. В этот раз на шпионаже попался преподаватель академии Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

В академии Минобороны работал российский "крот"

Военная контрразведка СБУ при содействии Министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии разоблачила топагента ГРУ. Доцент научного центра шпионил для врага: пересылал российскому куратору проектную документацию о новых дроновых разработках Сил обороны.

"Также должностное лицо безосновательно признавало неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку. Для этого он готовил "отрицательные" выводы на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем", - уточнили в СБУ.

Однако военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг шпиона и использовала его для дезинформирования россиян.

Задержание шпиона ГРУ

Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" в его рабочем кабинете.

Доцента завербовали российские спецслужбы из-за его знакомого из России. Они обещали предателю "должность" в оккупационной администрации РФ.

Во время обыска у задержанного обнаружены два мобильных телефона и компьютерная техника.

Видео: задержание российского "крота" (ssu.gov.ua)

Что угрожает российскому агенту

Следователи Службы безопасности сообщили шпиону РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала в Киеве оккупационного "экс-министра" энергетики Крыма. По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Ивановиче Колобове.

Эксначальник Штаба АТЦ при СБУ Дмитрий Козюра получил пожизненное заключение за государственную измену. Суд признал полковника СБУ виновным в работе на противника в условиях военного положения.

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