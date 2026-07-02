СБУ задержала топ-агента российской разведки, который шпионил за разработками дронов
СБУ сорвала новую попытку России украсть новейшие разработки Украины в сфере беспилотников. В этот раз на шпионаже попался преподаватель академии Минобороны.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.
В академии Минобороны работал российский "крот"
Военная контрразведка СБУ при содействии Министра обороны, Главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии разоблачила топагента ГРУ. Доцент научного центра шпионил для врага: пересылал российскому куратору проектную документацию о новых дроновых разработках Сил обороны.
"Также должностное лицо безосновательно признавало неперспективными разработки украинских производителей вооружения, которые проходили экспертную оценку. Для этого он готовил "отрицательные" выводы на тестовые проекты беспилотных и роботизированных систем", - уточнили в СБУ.
Однако военная контрразведка СБУ документировала каждый шаг шпиона и использовала его для дезинформирования россиян.
Задержание шпиона ГРУ
Сотрудники СБУ задержали агента "на горячем" в его рабочем кабинете.
Доцента завербовали российские спецслужбы из-за его знакомого из России. Они обещали предателю "должность" в оккупационной администрации РФ.
Во время обыска у задержанного обнаружены два мобильных телефона и компьютерная техника.
Видео: задержание российского "крота" (ssu.gov.ua)
Что угрожает российскому агенту
Следователи Службы безопасности сообщили шпиону РФ о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Он может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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