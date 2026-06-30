В Киеве задержали "эксминистра энергетики" Крыма
СБУ задержала в Киеве оккупационного "эксминистра" энергетики Крыма, работавшего на РФ. Он приехал в столицу по личным делам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
В СБУ фамилию задержанного не раскрывают. Однако, по информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.
Как предатель начал сотрудничество с оккупантами
Как рассказали в ведомстве, сразу после временной аннексии он оформил российское гражданство и предложил российским оккупантам свою помощь.
Далее местный гауляйтер Аксенов назначил его так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".
Чем занимался фигурант на "должности"
В должности "министра" фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова. Речь идет о следующих объектах:
- Симферопольская и Севастопольская теплоэлектроцентрали;
- Таврическая ТЭС;
- сеть солнечных и ветровых электростанций;
- газопроводы и газокомпрессорные станции;
- нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.
В течение двух лет после назначения злоумышленник пытался интегрировать и перерегистрировать крымские энергоактивы по законодательству страны-агрессора.
По информации СБУ, по завершении работы в оккупационном правительстве фигурант продолжил работать в интересах кремлевского режима. Он возглавил ряд местных компаний добывающей отрасли.
Детали задержания
Во время обысков по месту жительства задержанного сотрудники СБУ обнаружили российские паспорта, банковские карты и документы, подтверждающие его работу в РФ.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена.
Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.