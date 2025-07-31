СБУ поймала "крота" в Нацгвардии: сливал России данные о стратегическом заводе

Как отметили в СБУ, агента ФСБ удалось разоблачить при содействии министра внутренних дел Игоря Клименко и командующего Нацгвардии Александра Пивненко. "Кротом" оказался военнослужащий одной из бригад, которая дислоцируется в Запорожье.

Фото: задержание агента ФСБ провели украинские правоохранители (t.me/SBUkr)

"Крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов", - выяснили правоохранители.

Также предатель отправлял россиянам данные о военной части Нацгвардии, которая охраняет этот объект.

Фигурант вышел на связь с россиянами по собственной инициативе и предложил им секретные данные в обмен на деньги.

Сотрудники СБУ задержали предателя вместе с представителями Нацгвардии. Ему уже сообщили о подозрении в госизмене. Теперь мужчине грозит пожизненное с конфискацией имущества.