СБУ спіймала "крота" в Нацгвардії: зливав Росії дані про стратегічний завод

Українські правоохоронці викрили російського агента в лавах Нацгвардії. Він передавав Росії дані про стратегічно важливий завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначили в СБУ, агента ФСБ вдалося викрити за сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та командувача Нацгвардії Олександра Півненка. "Кротом" виявився військовослужбовець однієї з бригад, яка дислокується в Запоріжжі.
Фото: затримання агента ФСБ провели українські правоохоронці (t.me/SBUkr)
"Кріт" зливав ворогу інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів", - з'ясували правоохоронці.
Також зрадник надсилав росіянам дані про військову частину Нацгвардії, яка охороняє цей об'єкт.
Фігурант вийшов на зв'язок із росіянами за власною ініціативою і запропонував їм секретні дані в обмін на гроші.
Співробітники СБУ затримали зрадника разом із представниками Нацгвардії. Йому вже повідомили про підозру в держзраді. Тепер чоловікові загрожує довічне з конфіскацією майна.
Нагадаємо, лише вчора, 30 липня, Служба безпеки України повідомила, що їй вдалося викрити військовослужбовця, який наводив авіабомби та артилерію на позиції свого підрозділу.
Він почав співпрацювати з росіянами, оскільки хотів грошей, щоб покрити борги через азартні ігри.
Куратором військовослужбовця виявився уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Олексій Супруненко.