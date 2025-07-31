СБУ поймала "крота" в Нацгвардии: сливал России данные о стратегическом заводе
Украинские правоохранители разоблачили российского агента в рядах Нацгвардии. Он передавал России данные о стратегически важном заводе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
Как отметили в СБУ, агента ФСБ удалось разоблачить при содействии министра внутренних дел Игоря Клименко и командующего Нацгвардии Александра Пивненко. "Кротом" оказался военнослужащий одной из бригад, которая дислоцируется в Запорожье.
Фото: задержание агента ФСБ провели украинские правоохранители (t.me/SBUkr)
"Крот" сливал врагу информацию об одном из стратегических оборонных предприятий в Днепропетровской области, которое занимается производством взрывчатых материалов и боеприпасов различных типов", - выяснили правоохранители.
Также предатель отправлял россиянам данные о военной части Нацгвардии, которая охраняет этот объект.
Фигурант вышел на связь с россиянами по собственной инициативе и предложил им секретные данные в обмен на деньги.
Сотрудники СБУ задержали предателя вместе с представителями Нацгвардии. Ему уже сообщили о подозрении в госизмене. Теперь мужчине грозит пожизненное с конфискацией имущества.
"Крот" в Силах обороны
Напомним, только вчера, 30 июля, Служба безопасности Украины сообщила, что ей удалось разоблачить военнослужащего, который наводил авиабомбы и артиллерию на позиции своего подразделения.
Он начал сотрудничать с россиянами, поскольку хотел денег, чтобы покрыть долги из-за азартных игр.
Куратором военнослужащего оказался уроженец Севастополя, сотрудник ФСБ Алексей Супруненко.