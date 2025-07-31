СБУ спіймала "крота" в Нацгвардії: зливав Росії дані про стратегічний завод

Українські правоохоронці викрили російського агента в лавах Нацгвардії. Він передавав Росії дані про стратегічно важливий завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram .

Як зазначили в СБУ, агента ФСБ вдалося викрити за сприяння міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та командувача Нацгвардії Олександра Півненка. "Кротом" виявився військовослужбовець однієї з бригад, яка дислокується в Запоріжжі.

Фото: затримання агента ФСБ провели українські правоохоронці (t.me/SBUkr)

"Кріт" зливав ворогу інформацію про одне зі стратегічних оборонних підприємств у Дніпропетровській області, яке займається виробництвом вибухових матеріалів і боєприпасів різних типів", - з'ясували правоохоронці.

Також зрадник надсилав росіянам дані про військову частину Нацгвардії, яка охороняє цей об'єкт.

Фігурант вийшов на зв'язок із росіянами за власною ініціативою і запропонував їм секретні дані в обмін на гроші.

Співробітники СБУ затримали зрадника разом із представниками Нацгвардії. Йому вже повідомили про підозру в держзраді. Тепер чоловікові загрожує довічне з конфіскацією майна.