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СБУ в супроводі екологів прийшла на "Арселорміттал" з оглядом

Новини » Економіка    04.09.2019 - 00:25
СБУ в супроводі екологів прийшла на "Арселорміттал" з оглядом
Ілюстративне фото (facebook.com/ArcelorMittalUA/)

На підприємство прийшли 11 співробітників СБУ та екологи для огляду комбінатів коксохімічного виробництва

Служба безпеки України (СБУ) прийшла на підприємство "Арселорміттал Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Наголошується, що на підприємство допущені 11 представників СБУ у супроводі фахівців екологічної інспекції та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

За даними прес-служби, представники СБУ спільно з екологами на підставі постанови Бабушкінського районного суду Дніпра в рамках кримінальної справи про екоцид проводять огляд вуглепідготовчого, коксового цехів, а також цехів вловлювання та сіркоочищення коксохімічного виробництва.

Нагадаємо, 20 липня 2019 співробітники СБУ вже проводили обшуки на криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "Арселорміттал Кривий Ріг". Через два СБУ заявила, що на комбінаті виявлено перевищення рівня радіації.

Раніше, 17 липня РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ викрили у Кривому Розі посадових осіб одного з публічних акціонерних товариств на протиправної діяльності щодо забруднення навколишнього середовища та відкрили справу за фактом екоциду. Було встановлено, що представники підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві і не допускали працівників Державної екологічної інспекції, які повинні були здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.

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