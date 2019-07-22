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На "Арселорміттал" виявлено перевищення рівня радіації, - СБУ

Новини » Суспільство    22.07.2019 - 16:34
На "Арселорміттал" виявлено перевищення рівня радіації, - СБУ
Ілюстративне фото (facebook.com/ArcelorMittalUA)

Слідчий відділ СБУ отримала інформацію про можливі загрози життю та здоров'ю співробітників здоров'я

На металургическом комбінаті "АрселорМиттал" виявлено перевищення рівня радіації. Про це заявив керівник слідчого управління СБУ у Дніпропетровській області Ігор Ена під час брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Службі безпеки України отримали інформацію про можливі загрози життю співробітників підприємства.

"Слідчий відділ СБУ отримала інформацію про можливі загрози життю та здоров'ю співробітників здоров'я. Під час налагоджувальних і пускових робіт на машині безперервного лиття сталі були допущені порушення вимог радіаційної безпеки. У результаті цього випромінювання перевищила допустимі межі", - повідомив Ігор Ена.

Також він заявив, що під час вимірів була виявлена радіація, яка значно перевищує значні норми для роботи.

"На місці під час замірів ми виявили радіацію, яка значно перевищує допустимі санітарні норми для роботи на цьому підприємстві. Це 4,4 мікрозіверта на годину. Все було зафіксовано під час процесуальних дій. Крім того, співробітники перешкоджали огляду обладнання", - заявив Єна.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 липня співробітники Служби безпеки України провели обшуки на криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "Арселорміттал Кривий Ріг".

Крім того, 17 липня РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ викрили у Кривому Розі посадових осіб одного з публічних акціонерних товариств на протиправної діяльності щодо забруднення навколишнього середовища та відкрили справу за фактом екоциду. Було встановлено, що представники підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві і не допускали працівників Державної екологічної інспекції, які повинні були здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.

 

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