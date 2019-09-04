ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ в сопровождении экологов пришла на "АрселорМиттал" с осмотром

Новости » Экономика    04.09.2019 - 00:25
СБУ в сопровождении экологов пришла на "АрселорМиттал" с осмотром
Иллюстративное фото (facebook.com/ArcelorMittalUA/)

На предприятие пришли 11 сотрудников СБУ и экологи для осмотра комбинатов коксохимического производства

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов экологической инспекции и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

По информации пресс-службы, представители СБУ совместно с экологами на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра в рамках уголовного дела об экоциде проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Напомним, 20 июля 2019 сотрудники СБУ уже проводили обыски на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог". Через два СБУ заявила, что на комбинате выявлено превышение уровня радиации.

Ранее, 17 июля РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида. Было установлено, что представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух.

На Южноукраинской АЭС майнили криптовалюту с риском разгласить гостайну В Запорожье разоблачили агента ГРУ на стратегическом авиазаводе
Новости Украины КриворожстальСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь