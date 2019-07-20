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СБУ проводить обшуки на комбінаті "АрселорМіттал"

Новини » Суспільство    20.07.2019 - 19:43
СБУ проводить обшуки на комбінаті "АрселорМіттал"

Посадових осіб підприємства викрили протиправну діяльність по забрудненню навколишнього середовища та відкрили справу за фактом екоциду

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) сьогодні, 20 липня проводять обшуки на криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "Арселорміттал Кривий Ріг". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський".

Повідомляється, що слідчі дії ведуться на машині безперервного лиття заготовок. Правоохоронці вилучили копії документації. Також правоохоронці вилучили копії документів і почали перевірку контролю іонізуючого випромінювання.

Нагадаємо, 17 липня РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ викрили у Кривому Розі посадових осіб одного з публічних акціонерних товариств на протиправної діяльності щодо забруднення навколишнього середовища та відкрили справу за фактом екоциду. Було встановлено, що представники підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві і не допускали працівників Державної екологічної інспекції, які повинні були здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.

Раніше підприємство тричі не допускало комісію для перевірки відповідності нормам екологічної безпеки. Тоді фахівці написали заяву в поліцію. Після приїзду президента Володимира Зеленського ДнепрОГА на нараді вирішили створити екологічну робочу групу, яка буде контролювати виконання підприємством екологічних зобов'язань.

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