У Росії затримали чотирьох українців за підозрою в наркоторгівлі

Ілюстративне фото (wikimedia.org)

Глава МВС Росії заявив, що була ліквідована велика нарколабораторію у Володимирській області та вилучено майже тонну наркотиків

В Російській Федерації співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох українців за підозрою в наркоторгівлі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами міністра внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев заявив, що була ліквідована велика нарколабораторія у Володимирській області та вилучено майже тонну наркотиків. При цьому він додав, що серед затриманих нібито чотири українці.

"Затримали громадянина України, займалися їх (наркотиків - ред.) виготовленням, і шість міжрегіональних кур'єрів", - заявив Колокольцев.

У МВС Росії повідомили, що затримані з початку 2018 року по вересень 2019 року нібито синтезували наркотики в орендованому будинку у Внуковском сільському поселенні Московської області. На території одного з ділянок співробітники поліції виявили схованку з наркотиком альфа-PVP масою 7,6 кілограма.

На слід ймовірних наркоторговців силовикам вдалося вийти після затримання їх спільників, які доставляли заборонений товар в міста Приволзького, Сибірського і Уральського Федеральних округів. Двох українців російські поліцейські затримали, зупинивши їх автомобіль на Горьківському шосе у Володимирській області.

Крім того, співробітники поліції виявили нарколабораторію в цокольному поверсі будинку в Олександрівському районі того ж регіону. В ній було вилучено 368 кілограмів альфа-PVP, понад 1,8 тонни прекурсорів та затримано ще двох громадян України, підозрюваних у скоєнні злочинів.

Пізніше в лісовому масиві поліцейські виявили схованку з альфа-PVP масою понад 30 кг, а в сусідньому гаражі ще 197 каністр об'ємом 40 літрів кожна, наповнені наркотичною рідиною. За даними відомства, загальна маса сухого залишку наркотику, розчиненого у каністрах, після висушування до постійної величини склала 578 кг.

Оперативно-розшукові заходи проводилися протягом п'яти місяців. Поліція порушила кримінальну справу за статтями про незаконне виробництво, збут або пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також незаконне придбання, зберігання або перевезення прекурсорів наркотичних засобів або психотропних речовин.

Нагадаємо, співробітники ФСБ Російської Федерації в Керчі затримали двох підлітків, які нібито готували теракти в освітніх установах. Зокрема, в ході обшуків у них вилучили саморобні вибухові пристрої з вражаючими елементами.

19 лютого Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в окупованому Криму прийняв до провадження кримінальну справу стосовно двох підлітків, підозрюваних у підготовці терактів у навчальних закладах Керчі.