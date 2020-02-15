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Правоохоронці викрили схему поставок тютюнових виробів з окупованої території

Новини » Суспільство     15.02.2020 - 19:20
Правоохоронці викрили схему поставок тютюнових виробів з окупованої території
Фото (gp.gov.ua)

У Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях викрили місця накопичення контрафактної продукції

Правоохоронці викрили місця накопичення контрафактної продукції в Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях в сумі 20 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Встановлено, що група місцевих жителів Донецької області, діючи за попередньою змовою з невстановленими військовослужбовцями Збройних сил України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.

За результатами проведення більш 90 обшуків на території 4 областей за місцями проживання фігурантів, складських та офісних приміщеннях виявлено та вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів (750 тисяч пачок сигарет) на загальну суму понад 20 млн гривень, кошти на суму понад 900 тис. Гривень, які були отриманні від злочинної діяльності. Також правоохоронці вилучили чорнові записи, комп'ютерну техніку, вогнепальну зброю і патрони.

Зараз готується клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються всі обставини злочинної діяльності і коло причетних до злочинів осіб.

Нагадаємо, у Львівській області двоє співробітників поліції підозрюються в організації механізму поширення і збуту наркотиків.

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