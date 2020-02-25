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В Київській області чоловік вдома виростив конопель майже на 1 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 15:38
В Київській області чоловік вдома виростив конопель майже на 1 млн гривень
Фото: вилучені рослини (npu.gov.ua)

Отриманий нарковрожай чоловік розфасовував і зберігав у скляних банках, відрах та коробках

У м. Обухів (Київська область) чоловік обладнав у підвальному приміщенні теплицю та вирощував там елітні сорти конопель. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

Як зазначається, незаконну діяльність 43-річного чоловіка задокументували оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з працівниками Обухівського відділу поліції.

"Отриманий нарковрожай чоловік розфасовував і зберігав у скляних банках, відрах та коробках. Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні порушника поліцейські виявили та вилучили зелені рослини конопель, фасоване висушене наркозілля, різноманітне обладнання, банківські картки", - йдеться у повідомленні.

За цінами "чорного" ринку сума вилученого може складати близько 1 млн гривень.

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Вилучені рослини направлено на експертне дослідження, за результатами якого відносно чоловіка буде прийнято остаточне процесуальне рішення та обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, правоохоронці викрили місця накопичення контрафактної продукції в Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях в сумі 20 млн гривень.

Також повідомлялося, щоу Львівській області двоє співробітників поліції підозрюються в організації механізму поширення і збуту наркотиків.

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