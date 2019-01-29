СБУ викрила вербування спецслужбами РФ українських військових

Фото: завербований військовослужбовець (ssu.gov.ua)

Спецслужби РФ, зокрема, погрожували життю та здоров’ю військовослужбовців

Співробітники Головного управління військової контррозвідки СБУ викрили численні факти спроб спецслужб РФ вербування військовослужбовців-секретоносіїв Збройних сил України для отримання розвідувальної інформації в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Оперативники спецслужби встановили два факти контактів військовослужбовців ЗСУ з російськими спецслужбами під час перебування в особистих цілях на тимчасово окупованих територіях Донбасу, відвідування дипустанов РФ в Україні.

Спецслужби РФ для вербування українських військових вживали психологічний та фізичний тиск, погрожували життю та здоров’ю військовослужбовців та членам їх родин. Обидва офіцери не вчинили протиправних дій на шкоду інтересам держави.

"СБУ наполегливо рекомендує громадянам України, які потрапили в поле зору спецслужб РФ та на адресу яких надходили пропозиції вербувального характеру, невідкладно звертатись до органів", - йдеться а повідомленні.

Нагадаємо, СБУ викрила вербування приватного підприємця з Харкова спецслужбами РФ.

Раніше контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбуття покарання з тимчасово окупованої території до українських пенітенціарних установ.