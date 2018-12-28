СБУ викрила вербування засуджених, переданих українській владі з "ЛНР"

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Трьох засуджених передали у грудні 2018 році

Контррозвідники СБУ викрили вербування представниками "ЛНР" засуджених, які були передані для відбуття покарання з тимчасово окупованої території до українських пенітенціарних установ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, СБУ виявила серед ув’язнених, переміщених з тимчасово окупованого Луганська у грудні 2018 року трьох осіб, завербованих так званою "МГБ ЛНР".

Правоохоронці встановили, що терористи через погрози та психологічний тиск змусили засуджених підписати зобов’язання про негласну співпрацю. За задумом бойовиків, ув’язнені після відбуття покарання повинні були збирати для "МГБ ЛНР" інформацію щодо місць дислокації, склад та переміщення українських військових підрозділів.

У разі відмови терористи погрожували насильством, позбавленням побачень із рідними та блокування переміщення на контрольовану українською владою територію.

Засуджені надали співробітникам СБУ детальну інформацію про обставини вербування. Тривають заходи щодо перевірки інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, цього року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальні провадження щодо десяти громадян Росії через шпигунські дії на території України.

РБК-Україна повідомляло, що у Дніпропетровській області співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність групи осіб, які надавали сприяння терористичній організації "ДНР".