СБУ зафіксувала спробу вербування українця спецслужбами РФ

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Житель Харкова розповів, що його змушували до таємної співпраці

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили чергову спробу втягнення українця у злочинну діяльність на користь країни-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, до СБУ звернувся приватний підприємець з Харкова, який займається товарними перевезеннями до сусідніх держав. Чоловік повідомив, що у квітні 2018 року під час оформлення вантажу на російській митниці він був завербований співробітниками ФСБ РФ.

Представники російської спецслужби, погрожуючи конфіскацією вантажу і транспортного засобу та притягненням до кримінальної відповідальності за сфабрикованою справою, змусили його підписати зобов`язання про таємну співпрацю. За завданням ворога через особисті зв`язки у митних та прикордонних органах України чоловік мав збирати інформацію про місця дислокації, чисельність та шляхи пересування українських військових на прикордонних територіях.

Отриману інформацію українець мав особисто повідомляти кураторам під час закордонних поїздок.

Українець звернувся до Управління Служби безпеки України в Харківській області та повідомив про факт свого вербування спецслужбами РФ. Згадно законодавства, він буде звільнений від кримінальної відповідальності, оскільки він не вчинив жодних правопорушень.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила у Харкові завербованого РФ наукового співробітника.

РБК-Україна писало, що контррозвідка Служби безпеки України в 2018 році виявила 71 людину, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб.