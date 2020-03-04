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СБУ затримала проросійських пропагандистів в Одесі та Запоріжжі

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 12:05
СБУ затримала проросійських пропагандистів в Одесі та Запоріжжі
Фото: СБУ (Виталий Носач,РбК-Украина)

Контент вони отримували із пропагандистських російських інтернет-видань та сайтів бойовиків

Служба безпеки України припинила діяльність сепаратистських інтернет-агітаторів в Одесі та Запоріжжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали.

"Агітатори, зокрема, закликали до повалення конституційного ладу, пропагували ідеї насильницької федералізації та виходу південних областей зі складу України, підтримували ідею створення фейкової Новоросії", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що контент вони отримували із пропагандистських інтернет-видань країни-агресора та сайтів бойовиків так званих "Л/ДНР".

"Під час обшуків за місцями проживання фігурантів проваджень правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують їх протиправну діяльність", - додали у відомстві.

Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила у Донецькій та Сумській областях двох проросійських пропагандисток.

Раніше в СБУ відповіли на запит РБК-Україна і повідомили, що аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів. Однак, протягом 2019 року слідчими органів безпеки було відкрито 34 кримінальних проваджень щодо власників сепаратистських спільнот та пропагандистів сепаратизму у соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", дії яких містять ознаки вчинених злочинів, передбачених ст. 109, ст. 110 та ст. 258-3 КК України.

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