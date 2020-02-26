СБУ викрила проросійських пропагандисток із Маріуполя та Конотопа

Фото: СБУ (Виталий Носач,РбК-Украина)

Тривають слідчі дії

Служба безпеки України (СБУ) викрила у Донецькій та Сумській областях двох проросійських пропагандисток. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Повідомляється, що в Донецькій області співробітники СБУ, залучені до операції Об’єднаних сил, викрили пропагандистку, яка діяла в інтересах так званої "ДНР".

"За даними слідства органів безпеки, мешканка Маріуполя регулярно розміщувала на персональних сторінках однієї із заборонених соціальних мереж сепаратистський контент. У публікаціях зокрема містилися заклики до порушення конституційного ладу і територіальної цілісності нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, зловмисниця популяризувала терористичні організації "Л/ДНР", підтримувала ідею виходу південно-східних регіонів зі складу України. А деструктивні матеріали жінка отримувала із російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків незаконних збройних формувань.

Аналогічно діяла й жителька Конотопа на Сумщині. У соцмережах вона агітувала за так звану "Новоросію", а також підтримувала ідею створення фейкової "Сумської народної республіки".

За місцями проживання зловмисниць правоохоронці вилучили речові докази, що підтверджують злочинну діяльність.

"Мешканці Маріуполя повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність) Кримінального кодексу України. Жителька Конотопа підозрюється за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 110 ККУ", - додали у відомстві.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Раніше в СБУ відповіли на запит РБК-Україна і повідомили, що аналіз інформаційної складової ефективності заборони російських соцмереж "ВКонтакте" та "Одноклассники" свідчить про позитивні результати застосованих обмежувальних заходів. Однак, протягом 2019 року слідчими органів безпеки було відкрито 34 кримінальних проваджень щодо власників сепаратистських спільнот та пропагандистів сепаратизму у соцмережах "ВКонтакте" та "Одноклассники", дії яких містять ознаки вчинених злочинів, передбачених ст. 109, ст. 110 та ст. 258-3 КК України.