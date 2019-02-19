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У СБУ розповіли про плани команди Савченко організувати віче на виборах-2019

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 12:03
У СБУ розповіли про плани команди Савченко організувати віче на виборах-2019
Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

Замголови СБУ закликав українців не піддаватися на провокації

Євген Моринець із команди народного депутата Надії Савченко під керівництвом куратора з Росії планували проведення так званого віче 31 березня у день виборів 2019, на якому хотіли радикалізувати суспільство. Про це на брифінгу  щодо викриття спроб спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію у країні під час виборів повідомив замголови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

У СБУ зазначили, що Дульський - куратор провокацій, який перебуває на території РФ. Він надавав вказівки щодо зазначених провокацій Моринцю.

"Біла Балаклава" разом з Дульським обрала дату 31 березня - день виборів для проведення так званого віче, на якому планувалось радикалізувати суспільство. Моринець планував реалізувати цю провокативну акцію. Під час обшуку вилучений у нього так званий коктейль Молотова, який він планував використати найближчим часом у столиці", - сказав Кононенко.

"На завершальному етапі підготовки Дульський надав вказівки Моринцю об'єднати всіх по горизонтальному принципу. Об'єднати активістів, які "штовхають" певні питання у суспільстві", - повідомили в СБУ.

Кононенко закликав громадян України не піддаватись на провокації.

"З урахуванням викладеного, звертаюсь до громадян, не піддаватись на провокації псевдопатріотів. Моринець за соціальним статусом безробітний. Вчора йому було оголошено підозру за ст. 109. Сьогодні в столиці йому обиратимуть запобіжний захід", - підкреслив замголови СБУ.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що члени команди арештованого нардепа Надії Савченко готували провокації на виборах 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, Кононенко заявив, що Росія готує силовий сценарій на вибори в Україні.

Додамо, Центральна виборча комісія відмовила Савченко в реєстрації кандидатом у президенти України. Відмова мотивована тим, що вона не надала документи, що підтверджують сплату застави.

У команді Савченко готували провокації на виборах, - СБУ Росія готує силовий сценарій на вибори в Україні, - СБУ
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Служба безпеки УкраїниНадія Савченкопрезидентські вибори
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