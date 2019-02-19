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Росія готує силовий сценарій на вибори в Україні, - СБУ

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 11:29
Росія готує силовий сценарій на вибори в Україні, - СБУ
Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

СБУ попереджає про втручання Росії у вибори

Російська Федерація готує силовий сценарій на період виборів 2019 в Україні. Про це на брифінгу заявив заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Росія готує силовий сценарій втручання у вибори в Україні 2019.

"Росія не зупиняється у своїх намірах знищити українську державу. Про це свідчить як риторика спецслужб РФ, так і інформація, якою ми володіємо", - зазначив Кононенко.

Він також додав, що російським спецслужбам поставили завдання "закрити питання українських виборів".

Нагадаємо, раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що Росія буде втручатися у вибори в Україні.

"Ми повинні бути єдиним кулаком - всі правоохоронні органи. Я переконаний, що втручання у вибори будуть", - додав він.

До цього в Дніпропетровській області заблокували спроби російських спецслужб втрутитися у вибори. Зокрема, куратори з РФ залучили двох осіб до поширення в соціальних мережах фейкових провокаційних матеріалів.

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