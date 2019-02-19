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У команді Савченко готували провокації на виборах, - СБУ

Новини » Вибори 2019    19.02.2019 - 11:50
У команді Савченко готували провокації на виборах, - СБУ
Фото: Віктор Кононенко (УНІАН)

В СБУ розповіли про плани "Білої балаклави"

Члени команди арештованого нардепа Надії Савченко готували провокації на вибори 2019. Про це на брифінгу заявив заступник голови Служби безпеки Віктор Кононенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у трьох членів команди Савченко провели обшуки, в тому числі у Євгена Моринця, який знімав відео для так званої "Білої балаклави".

"Моринець почав втягувати у діяльність інших людей. Задум РФ включав невизнання народом результатів виборів. Під гаслом "народовладдя" в розумінні російських спецслужб передбачалося створення різних місцевих структур, як наслідок - втрата суверенітету. Координацію діяльності Моринця здійснював Дульський (агент російських спецслужб Микола Дульський, - ред.)", - розповів він.

Він також зазначив, що Моринець планував використати в провокаціях активістів патріотичних структур.

Нагадаємо, раніше Кононенко заявив, що Російська Федерація готує силовий сценарій на вибори в Україні.

Зазначимо, ЦВК відмовила Савченко в реєстрації кандидатом у президенти України. Відмова мотивована тим, що вона не надала документи, що підтверджують сплату застави.

 

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