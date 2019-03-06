У СБУ розповіли про хакерські атаки російських спецслужб

Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Атаки могли створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій

У Службі безпеки України розповіли про спроби спецслужб РФ організувати хакерські атаки на державні установи, які задіяні у виборчому процесі на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужби встановили, що куратори з РФ найняли хакера із Запоріжжя для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Воно призначалося для несанкціонованого втручання у роботу державних інформаційних ресурсів України.

Вказано, що чоловік був адміністратором закритого хакерського інтернет-форуму російського походження. Підозрюваний підшукував виконавців серед активних учасників форуму, які за грошове винагородження розповсюджували шкідливе програмне забезпечення. Масове поширення здійснювалось через направлення цільових електронних повідомлень на адреси держустанов, а також уразливі ділянки інтернет-сайтів державних органів.

Фото: затриманий

"За висновками фахівців такі комп’ютерні віруси застосовуються, насамперед, для блокування діяльності інформаційних ресурсів через підключення до держреєстрів України, що могло створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій", - зазначили в СБУ.

Співробітники СБУ спільно з кіберполіцією провели обшуки за місцем проживання хакера. У ході обшуків було виявлено комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням для створення та модифікації комп’ютерних вірусів. Також отримано майже десять зразків шкідливого програмного забезпечення, які були підготовлені для розповсюдження серед учасників закритого форуму.

У рамках розпочатого кримінального провадження комп’ютерне обладнання вилучено та направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі і ЦВК кожні 40 секунд.

Як писало РБК-Україна раніше, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у взаємодії з працівниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп'ютерне обладнання ЦВК.