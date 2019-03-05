РФ кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Зокрема, кібернапади фіксують на ЦВК та міністерства

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі та Центральну виборчу комісію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Клімкін заявив, що абсолютно безпрецедентне втручання РФ відбувається повсюди, особливо в сфері кібербезпеки.

"Ось простий приклад: кожні 40 секунд ми спостерігаємо спроби потрапити в наші міністерські комп'ютерні мережі, спостерігаємо кібернапади на Центральну виборчу комісію та інші відомства. Є втручання, яке стосується нашої критичної інфраструктури", - сказав глава МЗС.

Він також зазначив, що блекаут протягом 5-7 днів перед виборами може повністю змінити результати голосування.

"Росія багато намагається зробити, щоб вплинути на вибори, і це стосується не тільки кіберпростору, дезінформації, не тільки блокування активів багатьох українців, політиків, журналістів, це разом з тим втручання в релігійні питання - спроби маніпулювати регіональними релігійними елітами. Якщо комусь хочеться зараз вивчити всебічність гібридного втручання - потрібно приїжджати в Україну", - додав Клімкін.

Раніше повідомлялося, що фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання ЦВК.

РБК-Україна писало, що секретар РНБО заявляв про намір Росії задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів.