СБУ попередила масштабну кібератаку на ЦВК

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Фахівцями СБУ перевіряється можлива причетність до організації кібератаки російських спецслужб

Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії в ході виборів президента України попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання Центральної виборчої комісії (ЦВК). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що за висновками експертів кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України.

"Спеціалісти спецслужби встановили, що атаку було проведено за технологією http flood, через генерацію постійних запитів, які ускладнювали роботу інформаційної системи та блокували можливість доступу звичайних користувачів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що для проведення кібератаки зловмисники використовували розгалужену мережу сайтів на базі не оновленої версії системи WordPress, що дозволило хакерам без відома власників використати їх для генерації об'ємних запитів.

"З метою локалізації кібератаки та усунення її негативних наслідків фахівцями здійснено низку практичних заходів, що дозволили припинити негативний вплив на роботу веб-ресурсу ЦВК", - додали у відомстві.

Фахівцями СБУ перевіряється можлива причетність до організації кібератаки російських спецслужб та підконтрольних їм хакерських угруповань.

Раніше секретар РНБО Олександ Турчинов заявляв, що Росія має намір задіяти весь наявний арсенал включно з кібернетичними засобами для впливу на демократичне волевиявлення українського народу під час виборів 2019.

Також РБК-Україна писало, що в СБУ заявляли про втручання РФ у вибори в Україні та те, що Російська Федерація готує силовий сценарій на період цих виборів.