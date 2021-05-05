НАБУ завершило розслідування справи, за якою заарештували "трубу Медведчука"
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування кримінальної справи, за якою заарештували так звану "трубу Медведчука". Йдеться про дії експерта, які дозволили не віддати нафтопродуктопровід державі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.
Повідомляється, що завершено розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив державі у визнанні права власності на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".
Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).
За даними слідства, експертка склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області. Цей суд у серпні 2017 року ухвалив рішення щодо "труби Медведчука" на користь компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Їй повідомили про підозру в лютому 2021 року.
Зазначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введені санкції.
Нагадаємо, в лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Рішенням суду заборонено розпорядження, відчуження і користування об'єктами і лінійними ділянками, які задіяні в забезпеченні діяльності комплексу.
До цього Рада національної безпеки і оборони доручила повернути "трубу Медведчука" державі. На сьогодні право на управління нафтопроводом є у "Укртранснафти".