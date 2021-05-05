НАБУ завершило розслідування справи, за якою заарештували "трубу Медведчука"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування кримінальної справи, за якою заарештували так звану "трубу Медведчука" . Йдеться про дії експерта, які дозволили не віддати нафтопродуктопровід державі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ .

Повідомляється, що завершено розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив державі у визнанні права власності на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, експертка склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області. Цей суд у серпні 2017 року ухвалив рішення щодо "труби Медведчука" на користь компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Їй повідомили про підозру в лютому 2021 року.

Зазначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введені санкції.