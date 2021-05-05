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НАБУ завершило розслідування справи, за якою заарештували "трубу Медведчука"

Новость на русском → Києва, Середа 05 травня 2021 11:29
НАБУ завершило розслідування справи, за якою заарештували "трубу Медведчука" Фото: нафтопродуктопровід раніше пов'язували з Віктором Медведчуком (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування кримінальної справи, за якою заарештували так звану "трубу Медведчука". Йдеться про дії експерта, які дозволили не віддати нафтопродуктопровід державі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НАБУ.

Повідомляється, що завершено розслідування дій експертки, на підставі висновку якої суд відмовив державі у визнанні права власності на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч.3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 384 КК України (зловживання службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді).

За даними слідства, експертка склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області. Цей суд у серпні 2017 року ухвалив рішення щодо "труби Медведчука" на користь компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Їй повідомили про підозру в лютому 2021 року.

Зазначимо, "ПрикарпатЗахідтранс" пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого введені санкції.

Нагадаємо, в лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Рішенням суду заборонено розпорядження, відчуження і користування об'єктами і лінійними ділянками, які задіяні в забезпеченні діяльності комплексу.

До цього Рада національної безпеки і оборони доручила повернути "трубу Медведчука" державі. На сьогодні право на управління нафтопроводом є у "Укртранснафти".

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