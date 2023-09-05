ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

СБУ проводит обыски у и. о. мэра Чернигова

Чернигов, Вторник 05 сентября 2023 08:20
UA EN RU
СБУ проводит обыски у и. о. мэра Чернигова Фото: исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако (facebook.com/lomako.oleksandr)
Автор: Татьяна Степанова

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками домой к исполняющему обязанности городского головы Чернигова Александру Ломако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Ломако.

По словам Ломако, правоохранители будут обыскивать его квартиру. Поэтому мужчине пришлось отменить совещание по вопросам жизнедеятельности города.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он.

Ломако добавил, что основанием для обысков есть решение Шевченковского суда Киева.

Ситуация с мэром Чернигова

Напомним, 9 февраля Черниговский городской совет назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

Ранее львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года.

Как сообщалось, Атрошенко 2 июля 2022 пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГПСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Чернигов
NEWS
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
Штраф или тюрьма. Что грозит за отказ брать повестку: объяснение
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта