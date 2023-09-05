СБУ проводит обыски у и. о. мэра Чернигова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Ломако.

По словам Ломако, правоохранители будут обыскивать его квартиру. Поэтому мужчине пришлось отменить совещание по вопросам жизнедеятельности города.

"У меня дома обыски. Сейчас. Пока собирал детей в школу, ко мне пришла группа представителей СБУ. Будут обыскивать квартиру", - написал он.

Ломако добавил, что основанием для обысков есть решение Шевченковского суда Киева.

Ситуация с мэром Чернигова

Напомним, 9 февраля Черниговский городской совет назначил исполняющего обязанности городского головы. Им стал секретарь горсовета Александр Ломако.

Ранее львовский апелляционный суд запретил Владиславу Атрошенко занимать должность городского головы Чернигова в течение года.

Как сообщалось, Атрошенко 2 июля 2022 пытался пересечь государственную границу в пункте пропуска "Краковец". После запрета выезда ГПСУ в военное время мэр Чернигова отправил своего водителя за границу, чтобы тот вернул служебный автомобиль, которым в течение трех месяцев пользовалась его жена в собственных нуждах.