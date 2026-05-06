СБУ проводит обыски в ТЦК в Днепре, - источники

В Днепре в среду, 6 мая, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сейчас официальные подробности о причинах обысков и возможных подозрений не разглашаются.

В сети также появились видео, на которых видно работу силовиков и задержания возле здания.

Напомним, на днях Нацполиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК в 16 регионах Украины. Правоохранители проверяли как действующих, так и бывших работников центров комплектования по делам о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По данным следствия, во время обысков изъяли элитные автомобили, крупные суммы наличных и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконных доходов. Общая сумма выявленных нарушений, по оценкам правоохранителей, составляет почти 92 млн грн.