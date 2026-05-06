ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ проводит обыски в ТЦК в Днепре, - источники

16:31 06.05.2026 Ср
1 мин
В сети ширятся видео с месяца события
aimg Мария Науменко aimg Юлия Акимова
СБУ проводит обыски в ТЦК в Днепре, - источники Иллюстративное фото: Служба безопасности Украины (facebook.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

В Днепре в среду, 6 мая, сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Читайте также: В ТЦК заявили об увеличении количества раненых военных в Днепре

В сети также появились видео, на которых видно работу силовиков и задержания возле здания.

Сейчас официальные подробности о причинах обысков и возможных подозрений не разглашаются.

Напомним, на днях Нацполиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК в 16 регионах Украины. Правоохранители проверяли как действующих, так и бывших работников центров комплектования по делам о незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

По данным следствия, во время обысков изъяли элитные автомобили, крупные суммы наличных и документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконных доходов. Общая сумма выявленных нарушений, по оценкам правоохранителей, составляет почти 92 млн грн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Украина Днепр ТЦК
Новости
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)
Аналитика
15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет
Юлия Акимова, Вероника Марченко 15 лет за "нужный адрес". Репортаж из колонии, где сидят корректировщицы российских ракет