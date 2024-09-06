СБУ пришла с обысками в Ужгородский горсовет, - источники

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня пришли с обысками в Ужгородский горсовет. По этому делу также было объявлено первое подозрение.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в правоохранительных органах.
Как сообщили РБК-Украина источники, чиновники горсовета якобы потребовали 15 тысяч долларов от предпринимателя в обмен на разрешительные документы на строительство под коммерцию с паркоместами.
Обыски уже провели у директора Департамента инфраструктуры Виталия Гильтайчука и руководителя КП "Архитектурно планировочное бюро" Даниэллы Геворкян.
"Сотруднице коммунального предприятия, которая была посредником в схеме, уже сообщили о подозрении по статьям "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды" и "мошенничество", - рассказали источники.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины уже наведывалась с обысками в городской совет Ужгорода и кабинет мэра Богдана Андреева. События происходили 1 ноября 2023 года и были связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.
Добавим, что в том же году, но в декабре, в горсовет Ужгорода правоохранители приходили с обысками по делу, связанному с хищением средств из местного бюджета.
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