В Ужгородский горсовет пришли с обысками, - источники
В городской совет Ужгорода сегодня, 20 декабря, правоохранители пришли с обысками. Они связаны с хищением средств из местного бюджета.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
По данным источников, продолжаются обыски в Ужгородском городском совете и по месту жительства фигурантов.
"Дело касается хищения средств из местного бюджета через КДЭП и Департамент инфраструктуры", - рассказали изданию источники.
Предыдущие обыски в горсовете Ужгорода
Напомним, что в ноябре этого года правоохранители проводили ряд обысков в помещениях Ужгородского городского совета. Они проверяли основания и обстоятельства пересечения границы местными депутатами во время действия военного положения.
До этого Служба безопасности Украины проводила обыски в городском совете и кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева. И эти мероприятия также были связаны со злоупотреблениями отдельных депутатов и госслужащих по пересечению границы.