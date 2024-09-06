СБУ прийшла з обшуками до Ужгородської міськради, - джерела

Як повідомили РБК-Україна джерела, посадовці міськради нібито вимагали 15 тисяч доларів від підприємця в обмін на дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями.

Обшуки вже провели у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян.

"Співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" та "шахрайство", - розповіли джерела.