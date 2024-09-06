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СБУ прийшла з обшуками до Ужгородської міськради, - джерела

Фото: СБУ провела обшуки в Ужгородській міськраді (РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Співробітники Служби безпеки України сьогодні прийшли з обшуками до Ужгородської міськради. У цій справі також була оголошена перша підозра.

Про це РБК-Україна розповіли джерела в правоохоронних органах.

Як повідомили РБК-Україна джерела, посадовці міськради нібито вимагали 15 тисяч доларів від підприємця в обмін на дозвільні документи на будівництво під комерцію з паркомісцями. 

Обшуки вже провели у директора Департаменту інфраструктури Віталія Гільтайчука та керівниці КП "Архітектурно-планувальне бюро" Даніелли Геворкян. 

"Співробітниці комунального підприємства, яка була посередником у схемі, вже повідомили про підозру за статтями "пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди" та "шахрайство", - розповіли джерела.

 
Фото: СБУ провела обшуки в Ужгородській міськраді (кадри джерел РБК-Україна)

Попередні обшуки в міськраді Ужгорода

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України вже навідувалася з обшуками до міської ради Ужгорода та кабінету мера Богдана Андріїва. Події відбувалися 1 листопада 2023 року та були пов'язані зі зловживаннями окремих депутатів і держслужбовців щодо перетину кордону.

Додамо, що того ж року, але в же у грудні, до міськради Ужгорода правоохоронці приходили з обшуками у справі, пов'язаній з розкраданням коштів з місцевого бюджету.

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