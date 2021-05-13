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У Департаменті архітектури КМДА проходять обшуки в рамках справи про зловживання

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Київ, Четвер 13 травня 2021 15:19
У Департаменті архітектури КМДА проходять обшуки в рамках справи про зловживання Фото: обшуки в Департаменті архітектури КМДА (kyiv.gp.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Прокуратура проводить обшуки в Департаменті містобудування та архітектури КМДА (Київської міської державної адміністрації). Захід проводиться в рамках кримінальної справи про зловживання посадовими повноваженнями.

Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

"Перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з наданням послуг у сфері будівництва, при розгляді заяв і видачі містобудівних умов і обмежень на проведення робіт з будівництва або реконструкції об'єктів нерухомості на території Києва та інших дозвільних", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що слідчі дії проводяться на підставі постанови суду і за участю працівників управління стратегічних розслідувань в Києві. Крім приміщень Департаменту містобудування обшуки проходять за місцем проживання його керівників, а також пов'язаних з ними особами. Мета заходу - виявлення доказів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.

Фото: обшуки в Департаменті архітектури КМДА (kyiv.gp.gov.ua)

Нагадаємо, вчора Державна фіскальна служба під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури також проводила обшуки в департаменті земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Крім того, співробітники ДФС провели обшуки в приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор". Посадових осіб цієї структури підозрюють у завданні збитків державі у великих розмірах шляхом перевищення посадових обов'язків.

Мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування та тиском на нього особисто і на столичну владу.

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