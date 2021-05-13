У Департаменті архітектури КМДА проходять обшуки в рамках справи про зловживання

"Перевіряються факти можливого зловживання службовим становищем окремих посадових осіб Департаменту містобудування та архітектури, а також ряду фізичних і юридичних осіб, діяльність яких пов'язана з наданням послуг у сфері будівництва, при розгляді заяв і видачі містобудівних умов і обмежень на проведення робіт з будівництва або реконструкції об'єктів нерухомості на території Києва та інших дозвільних", - наголошується в повідомленні.

Відзначається, що слідчі дії проводяться на підставі постанови суду і за участю працівників управління стратегічних розслідувань в Києві. Крім приміщень Департаменту містобудування обшуки проходять за місцем проживання його керівників, а також пов'язаних з ними особами. Мета заходу - виявлення доказів і фіксації відомостей про обставини скоєння кримінальних злочинів.

Фото: обшуки в Департаменті архітектури КМДА (kyiv.gp.gov.ua)