Кличко вимагає звіту від силовиків щодо справ по КМДА

Атака на столичну владу відбувається за схемою, яку Янукович колись використовував з екс-мером Києва Леонідом Черновецьким. Силовики мають відзвітуватись щодо недавніх масових обшуках у справах по КМДА.

"Це все виглядає заангажовано. Як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто. Скажу одне: ви зараз провертаєте ту ж схему, що робив Янукович з Черновецьким. Бо креативні "юристи" цієї спецоперації ті ж самі. Але врахуйте, будь ласка, я вам не Черновецький. А от ви - таки наступники Януковича. Пам’ятаєте, де він зараз?" - заявив політик.

Він наголосив на тому, що правоохоронці здійснюють "гучні" обшуки в рамках кримінальних проваджень, матеріали яких КМДА передала раніше.

"Сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі. Про ті порушення, що виявили ми самі. Так чим займалися правоохоронні органи? По деяких справах місто передало матеріали ще два роки тому", - додав Кличко.

Він звернувся до правоохоронців із закликом прозвітувати про статус справ, щодо яких КМДА передала документи за результатами аудитів.

"Із 2015-ого року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. На сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами?" - сказав Кличко.