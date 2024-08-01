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СБУ сообщила о подозрении "военкору" Кремля в Луганске

Четверг 01 августа 2024 16:38
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СБУ сообщила о подозрении "военкору" Кремля в Луганске Фото: Вячеслав Яковенко, российский "военкор" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Так называемый "военкор" россиян Вячеслав Яковенко во временно оккупированном Луганске получил подозрение. Он распространяет ложь о ситуации на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отмечают правоохранители, Яковенко позиционирует себя "военкором" - он готовит заказные сюжеты и снимает "прямые включения" якобы с передовой. На самом же деле подозреваемый прячется более чем в 100 километрах от фронта, откуда распространяет фейки о ситуации на поле боя.

Также для распространения российской пропаганды он использует свой Telegram-канал с аудиторией более чем 30 тысяч пользователей. В постах на канале он пытается дискредитировать украинских защитников и героизирует оккупантов, в частности тех, которые захватили Лисичанск.

СБУ выяснила, что еще в 2014 году Яковенко присоединилась к подконтрольной России террористической группировке “Восток 13”. Она действовала на временно оккупированной территории Луганской области.

После полномасштабного вторжения группировка стала частью соединений Южного военного округа РФ. А фигурант "перепрофилировался" в пропагандиста.

Как подчеркнули правоохранители, ему заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме.

Что предшествовало

Напомним, 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российской пропагандистке Маргарите Симоньян. Она призывала к геноциду украинцев.

Также в июне правоохранители сообщили о подозрении "генпродюсеру ТРК Крым" Олегу Крючкову. Он помогает зомбировать украинцев на временно оккупированных территориях.

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