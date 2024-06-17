СБУ объявила подозрение генпродюсеру ТРК "Крым", который зомбирует украинцев в оккупации

Украинские правоохранители объявили подозрение "генпродюсеру ТРК Крым" Олегу Крючкову, который занимается распространением пропаганды РФ на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Что известно о коллаборанте

Отмечается, что генеральный продюсер Олег Крючков оккупационной телерадиокомпании "Крым" работает во временно захваченном Симферополе, а в состав ТРК входят 16 пророссийских телестудий и радиостанций, что делает ее одним из ключевых рупоров Кремля на полуострове.

В эфирах вражеских информационных ресурсов регулярно распространяют фейки о войне РФ против Украины и оправдывают военные преступления россиян.

Весной 2022 года Крючков организовал трансляцию оккупационной телерадиокомпании почти на всей временно захваченной части территории Украины.

Связь с Аксеновым

СБУ заявляет, что Крючков находится в "статусе" советника гауляйтера Крыма Сергея Аксенова и входит в состав коллегии "министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым".

Фото: Олег Крючков (facebook.com/SecurSerUkraine)

Крючкова назначили "генпродюсером" оккупационной ТРК еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а до этого он был собственным корреспондентом на российском "НТВ".

Аксенов помог Крючкову войти в круг самых влиятельных лиц, реализующих информационную политику Кремля на временно захваченной части территории Украины.

"Среди прочего, фигурант активно использует собственные страницы в соцсетях, где активно призывает к оккупации всей территории нашего государства", - написала спецслужба.

Что ему грозит

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Крючкову о подозрении по трем статьям уголовного кодекса Украины:

коллаборационная деятельность;

пропаганда войны;

оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Спецслужба уточнила, что фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Крыма, поэтому продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.