СБУ повідомила про підозру "воєнкору" Кремля у Луганську
Так званий "воєнкор" росіян В'ячеслав Яковенко у тимчасово окупованому Луганську отримав підозру. Він розповсюджує брехню про ситуацію на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України в Telegram.
Як зазначають правоохоронці, Яковенко позиціонує себе "воєнкором" - він готує заказні сюжети та знімає "прямі включення" нібито з передової. Насправді ж підозрюваний ховається більш ніж за 100 кілометрів від фронту, звідки поширює фейки про ситуацію на полі бою.
Також для поширення російської пропаганди він використовує свій Telegram-канал із аудиторією більш ніж 30 тисяч користувачів. У постах на каналі він намагається дискредитувати українських захисників та героїзує окупантів, зокрема тих, що захопили Лисичанськ.
СБУ з'ясувала, що ще у 2014 році Яковенко приєднався до підконтрольного Росії терористичного угрупування "Схід 13". Воно діяло на тимчасово окупованій території Луганської області.
Після повномасштабного вторгнення угруповання стало частиною з'єднань Південного військового округу РФ. А фігурант "перепрофілювався" у пропагандиста.
Як наголосили правоохоронці, йому заочно повідомили про підозру у колабораціонізмі.
Що передувало
Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру російської пропагандистці Маргариті Симоньян. Вона закликала до геноциду українців.
Також у червні правоохоронці повідомили про підозру "генпродюсеру ТРК Крим" Олегу Крючкову. Він допомагає зомбувати українців на тимчасово окупованих територіях.
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