В СБУ предупредили подростков об опасности работы на Россию

Вербовка подростков

Напомним, еще в марте Служба безопасности Украины предупреждала, что Россия ведет охоту на украинских детей в соцсетях. Их пытаются завербовать и использовать для совершения терактов.

Подросткам предлагают за деньги "забрать пакет в одном месте и перенести в другое". Но затем взрывчатку взрывают вместе с "курьером".

В частности, 19 мая стало известно, что в Киеве задержали 17-летнего парня. Он должен был по приказу ФСБ заложить самодельную взрывчатку в здании ТЦК.

Теперь подростку грозит до 12 лет тюремного заключения.