У СБУ попередили підлітків про небезпеку роботи на Росію

Вербування підлітків

Нагадаємо, ще в березні Служба безпеки України попереджала, що Росія веде полювання на українських дітей у соцмережах. Їх намагаються завербувати та використовувати для здійснення терактів.

Підліткам пропонують за гроші "забрати пакет в одному місці та перенести в інше". Але потім вибухівку підривають разом із "кур'єром".

Зокрема, 19 травня стало відомо, що в Києві затримали 17-річного хлопця. Він мав за наказом ФСБ закласти саморобну вибухівку в будівлі ТЦК.

Тепер підлітку загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.