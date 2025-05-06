СБУ показала эксклюзивное видео обмена 205 украинских пленных

Возвращение 205 военных

Напомним, 6 мая состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией, в результате которого были освобождены 205 украинских военных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, поблагодарив всех, кто способствовал обмену, в частности Объединенные Арабские Эмираты за посредничество.

Освобожденные воины были разбросаны по многим российским регионам. Среди них - представители Вооруженных Сил Украины, включая Военно-морские силы, Воздушные силы, Десантно-штурмовые войска, Силы ТрО, Национальную гвардию и Государственную пограничную службу.

Все освобожденные герои участвовали в боях на передовой в разных регионах Украины, в частности в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Киевской областях, а также среди защитников Мариуполя.

По словам уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, это уже 64-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Лубинец также добавил, что среди освобожденных есть тяжелобольные и раненые.

Обмены пленными

Напомним, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной войны из российского плена было освобождено более 4000 военнопленных и гражданских.

Предыдущий обмен плен ными состоялся в канун Пасхи, 19 апреля, тогда из российского плена освободили 277 защитников.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Украине удалось договориться об отдельном механизме возвращения из российского плена тяжелораненых и тяжелобольных граждан.

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