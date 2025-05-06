СБУ показала ексклюзивне відео обміну 205 українських полонених

Повернення 205 військових

Нагадаємо, 6 травня відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією, в результаті якого було звільнено 205 українських військових. По це повідомив президент Володимир Зеленський, подякувавши всім, хто сприяв обміну, зокрема Обʼєднаним Арабським Еміратам за посередництво.

Звільнені воїни були розкидані по багатьох російських регіонах. Серед них - представники Збройних Сил України, включаючи Військово-морські сили, Повітряні сили, Десантно-штурмові війська, Сили ТрО, Національну гвардію та Державну прикордонну службу.

Всі звільнені герої брали участь у боях на передовій у різних регіонах України, зокрема на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, Херсонщині та Київщині, а також серед захисників Маріуполя.

За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, це вже 64-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Лубінець також додав, що серед звільнених є тяжкохворі та поранені.

Обміни полоненими

Нагадаємо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабної війни з російського полону було звільнено понад 4000 військовополонених і цивільних.

Попередній обмін полоненими відбувся у переддень Великодня, 19 квітня, тоді російського полону звільнили 277 захисників.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Україні вдалося домовитися про окремий механізм повернення з російського полону важкопоранених і тяжкохворих громадян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.