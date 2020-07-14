СБУ підтвердила затримання одного з авторів "плівок Єрмака"

Служба безпеки України підтвердила затримання одного з авторів так званих "плівок Єрмака". Затриманому інкримінують шахрайство.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Відзначимо, за даними джерел РБК-Україна, затримано Дмитра Штанька, який разом з іншим фігурантом Сергієм Шумським записував розмови з Денисом Єрмаком - братом нинішнього глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

При цьому в СБУ заявляють про затримання двох осіб, в тому числі одного з викривачів "гучних плівок". За даними слідства, вони обіцяли комерсанту за 100 тисяч доларів "вирішити" питання повернення майна через зв'язки в правоохоронних органах.

Фото: затримання автора "плівок Єрмака" (ssu.gov.ua)

Підозрюваних затримали в Києві на отриманні ними всієї суми.

"Серед затриманих - ймовірний автор скандальних "плівок Єрмака", який раніше фігурував в записах, на яких нібито обговорювалося призначення окремих осіб на високі державні посади", - заявили в СБУ і додали, що викривачі виявилися шахраями.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року було опубліковано скандальні записи, на яких брат Єрмака обговорює нібито хабарі за сприяння в призначенні на вищі посади; в подальшому за даним фактом було відкрито кілька кримінальних справ.

Президент України Володимир Зеленський називав "плівки Єрмака" шантажем президента та його Офісу.

"Я знаю для чого, знаю хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака (звільнив голову Офісу президента Андрія Єрмака, - ред.). Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити про те, що зараз триває слідство, але я знаю відповідь", - зазначив Зеленський на прес-конференції, присвяченій першому році президентства.