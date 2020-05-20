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Зеленський назвав скандальні плівки Єрмака" шантажем президента

Новини » Політика     20.05.2020 - 13:52
Зеленський назвав скандальні плівки Єрмака" шантажем президента
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не хоче коментувати "плівки Єрмака", поки йде слідство

Так звані скандальні плівки Єрмака", на яких брат голови Офісу президента нібито домовляється про призначення на топ-посади за гроші, були шантажем президента і Офісу. Слідство досі триває.

Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський зазначив, хто робив ці записи.

"Я знаю для чого, знаю хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто, щоб я зняв Єрмака. Я знаю, хто це зробив. Не готовий зараз говорити про те, що зараз йде слідство, але я знаю відповідь. Як би слідство не закінчилося, у мене є повна відповідь. Частково там є відповідь, чому є звільняю людей", - заявив він.

Президент підкреслив, що "плівки Єрмака" є порожніми для нього.

"Там всі сторони розслідуються, і хто винен - нехай відповідають. Тому що, по-перше, це брат Єрмака, по-друге, там ніяких грошей і нічого немає на відео... Влітку і восени це обговорювалося і готувалося, щоб шантажувати ОП і мене особисто... Ми розуміємо, хто має таку техніку? Держава має таку техніку, тому це все не пусте. Це серйозні речі в цій ситуації", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що САП перекваліфікувала справу про "плівки Єрмака" на "шахрайство" і передала в Національну поліцію.

На початку квітня розгорівся скандал після того, як нардеп Гео Лерос опублікував записи з Денисом Єрмаком - братом нинішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. На відео він нібито обговорює хабарі за призначення на високі посади. Сам Денис Єрмак заперечував, що брав гроші. Фігуранти плівок заявили, що нібито зібрали для брата Єрмака до 100 тис. доларів.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Володимир ЗеленськийвзяткаАндрій Єрмак
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