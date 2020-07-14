СБУ подтвердила задержание одного из авторов "пленок Ермака"

Служба безопасности Украины подтвердила задержание одного из авторов так называемых "пленок Ермака". Задержанному инкриминируют мошенничество.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, задержан Дмитрий Штанько, который вместе с другим фигурантом Сергеем Шумским записывал разговоры с Денисом Ермаком - братом нынешнего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

При этом в СБУ заявляют о задержании двух человек, в том числе одного из обличителей "громких пленок". По данным следствия, они обещали коммерсанту за 100 тысяч долларов "решить" вопрос возвращения имущества через связи в правоохранительных органах.

Фото: задержание автора "пленок Ермака" (ssu.gov.ua)

Подозреваемых задержали в Киеве на получении ими всей суммы.

"Среди задержанных - вероятный автор скандальных "пленок Ермака", который ранее фигурировал в записях, на которых якобы обсуждалось назначение отдельных лиц на высокие государственные должности", - заявили в СБУ и добавили, что обличители оказались мошенниками.

Напомним, в конце марта 2020 года были опубликованы скандальные записи, на которых брат Ермака обсуждает якобы взятки за содействие в назначении на высокие должности; в дальнейшем по данному факту было открыто несколько уголовных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский называл "пленки Ермака" шантажом президента и его Офиса.

"Я знаю для чего, знаю кто шантажировал этими записями, хотел шантажировать меня лично, чтобы я снял Ермака (уволил главу Офиса президента Андрея Ермака, - ред.). Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить о том, что сейчас идет следствие, но я знаю ответ", - отметил Зеленский на пресс-конференции, посвященной первому году президентства.