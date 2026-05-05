СБУ подтвердила удар по НПЗ в Ленинградской области: что известно о последствиях

СБУ вместе с Силами обороны нанесла удар по НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ. Вспыхнули масштабные пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ .

"Бойцы "Альфы" СБУ совместно с Силами обороны (ССО и СБС) провели успешное поражение объектов нефтеинфраструктуры в Ленинградской области РФ. "Бавовна" пылает на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", а также на нефтеперекачивающей станции "Кириши"", - говорится в заявлении.

Отмечается, что этот НПЗ входит в топ-3 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и имеет мощность 20-21 млн тонн нефти в год.

На завод приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора. НПС является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.

"В результате атаки беспилотников СБУ на "Киришинефтеоргсинтез" зафиксировано попадание по трем установкам АВТ, которые отвечают за первичную переработку нефти. Продолжается пожар. На территории нефтеперекачивающей станции поражен резервуар с нефтепродуктами", - рассказали украинские спецслужбы.

В СБУ отметили, что глубокий тыл больше не защищает стратегические объекты России, поскольку способность украинских защитников эффективно действовать на значительном расстоянии демонстрировалась неоднократно.

"Поэтому РФ должна осознать: ни одно предприятие, задействованное в обеспечении войны, не останется без внимания Службы безопасности", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на сегодня ракетную опасность объявляли по меньшей мере в 18 областях страны-агрессора. В частности, сирены впервые прозвучали в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен в 2000 километрах от границы с Украиной.