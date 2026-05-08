СБУ подтвердила третью атаку на НПЗ в Перми: что известно о последствиях

СБУ в третий раз нанесла удар по НПЗ "Пермнафтооргсинтез" и нефтеперекачивающей станции в Перми в 1500 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь".
Завод является одним из крупнейших в России и обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности армии агрессора.
"ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ", - рассказали в разведке.
В результате обстрела на НПЗ произошло возгорание на одной из установок АВТ - она является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции под ударом оказался один из резервуаров.
В СБУ подчеркнули, что поражение таких объектов снижает объемы переработки и транспортировки нефти, а также дестабилизирует работу вражеской военной логистики. Кроме того, усложняется обеспечение оккупантов топливом, а Кремль направляет миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.
Напомним, в ночь на 7 мая "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми второй раз за 8 дней оказался под атакой дронов. OSINT-аналитик ASTRA установил, что удар был нанесен именно по этому НПЗ, что позже подтвердил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди.
Отметим, дроны СБУ впервые нанесли удар по нефтяной инфраструктуре вблизи Перми 29 апреля. Тогда пожар был зафиксирован на линейной производственно-диспетчерской станции, которая обеспечивает подачу нефти на НПЗ - огонь охватил почти все резервуары на объекте.