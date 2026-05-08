СБУ подтвердила третью атаку на НПЗ в Перми: что известно о последствиях

В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь".

Завод является одним из крупнейших в России и обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности армии агрессора.

"ЛПДС "Пермь" принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ", - рассказали в разведке.

В результате обстрела на НПЗ произошло возгорание на одной из установок АВТ - она является ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции под ударом оказался один из резервуаров.

В СБУ подчеркнули, что поражение таких объектов снижает объемы переработки и транспортировки нефти, а также дестабилизирует работу вражеской военной логистики. Кроме того, усложняется обеспечение оккупантов топливом, а Кремль направляет миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.