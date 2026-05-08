СБУ підтвердила третю атаку на НПЗ у Пермі: що відомо про наслідки

В ніч на 8 травня фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" та лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Перм".

Завод є одним із найбільших у Росії і забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії агресора.

"ЛВДС "Перм" належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ", - розповіли у розвідці.

Внаслідок обстрілу на НПЗ сталося займання на одній з установок АВТ - вона є ключовим вузлом первинної переробки нафти. На нафтоперекачувальній станції під ударом опинився один із резервуарів.

В СБУ наголосили, що ураження таких об’єктів знижує обсяги переробки й транспортування нафти, а також дестабілізує роботу ворожої військової логістики. Крім того, ускладнюється забезпечення окупантів паливом, а Кремль спрямовує мільярди на аварійне відновлення стратегічних об’єктів у глибокому тилу.