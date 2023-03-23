"Курировал" псевдореферендум и Херсон. СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ

СБУ сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Игорю Кастюкевичу, считающемуся "куратором" оккупированной Херсонской области. Он способствовал распространению оккупационного режима во временно захваченной части юга Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"Должностное лицо лично координировало процесс организации и проведения незаконного референдума по "присоединению" Херсонской области в состав РФ. Фигурант является заместителем руководителя прокремлевской фракции "Единая Россия" и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что в период с 23 по 28 сентября прошлого года он находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные результаты" псевдореферендума.

"Именно по его указанию представители "избиркомов" совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу Кремля. Также российский депутат снимал и выкладывал в своих пабликах постановочные видео о раздаче российской "гуманитарки" в регионе", - добавили в спецслужбе.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили Кастюкевичу о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В настоящее время злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Как сообщалось, ранее суд признал виновными 20 депутатов Государственной думы России в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и назначил им наказание в виде лишения свободы на 15 лет.